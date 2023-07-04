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Правоохоронці викрили мешканця Балаклії, який забезпечував окупантів телефонним зв’язком

4 липня 2023 17:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Правоохоронці викрили мешканця Балаклії, який забезпечував окупантів телефонним зв’язком
Чоловіку , який співпрацював з окупантами оголошують підозру. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Житель Балаклії під час окупації міста співпрацював з російськими військовими та допомагав їм в налаштуванні телефонного зв'язку. Чоловіку оголосили підозру у колабораціонізмі. 

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі

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Матеріали справи 

Дізнанням встановлено, що мешканець м. Балаклія під час захоплення населеного пункту збройними силами рф пішов на співпрацю з окупантами. У червні минулого року чоловік обійняв посаду спеціаліста експлуатації ЖКГ в окупаційній адміністрації держави-агресора.

"Підозрюваний, відповідаючи за зв’язок, налаштовував автоматичну телефонну станцію, ремонтував кабелі зв’язку та телефонні апарати", — розповідають правоохоронці. 

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 59-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що співробітники СБУ повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади. Обіймаючи керівну посаду, жінка допомагала країні-агресору впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.

Також ми писали про те, що правоохоронці затримала трьох харків'ян, які працювали на ФСБ та наводили ракети на Харків. Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті. 

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