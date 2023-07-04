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Правоохранители разоблачили жителя Балаклеи, который обеспечивал оккупантов телефонной связью

4 июля 2023 17:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Правоохранители разоблачили жителя Балаклеи, который снабжал оккупантов телефонной связью
Сотрудничавшему с оккупантами мужчине объявляют подозрение. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Житель Балаклеи во время оккупации города сотрудничал с российскими военными и помогал им в настройке телефонной связи. Мужчине объявили подозрение в коллаборационизме.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре .

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Материалы дела

Дознанием установлено, что житель г. Балаклея во время захвата населенного пункта вооруженными силами России пошел на сотрудничество с оккупантами. В июне прошлого года мужчина занял должность специалиста по эксплуатации ЖКХ в оккупационной администрации государства-агрессора.

"Подозреваемый, отвечая за связь, настраивал автоматическую телефонную станцию, ремонтировал кабели связи и телефонные аппараты", — рассказывают правоохранители.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 59-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что сотрудники СБУ сообщили о подозрении 64-летней жители города Волчанск, которая во время временной оккупации российскими войсками Харьковской области добровольно сотрудничала с представителями оккупационных властей . Занимая руководящий пост, женщина помогала стране-агрессору внедрять российские стандарты образования на Харьковщине.

Также мы писали о том, что правоохранители задержали троих харьковчан, работавших на ФСБ и наводивших ракеты на Харьков . Прежде злоумышленники пытались выявить направления опрокидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.

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