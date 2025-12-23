Асоціація прифронтових міст і громад і Українська рада бізнесу співпрацюватимуть

Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Асоціація прифронтових міст і громад та Українська рада бізнесу підписали меморандум про співпрацю, спрямований на відновлення та розвиток територій України, що перебувають на лінії фронту. Угода об’єднує понад 300 громад з десяти областей та 126 бізнес-асоціацій, і передбачає створення спеціальних економічних рішень для регіонів з високими безпековими ризиками.

Про це повідомляє АПМГ у понеділок, 22 грудня.

Меморандум про співпрацю для відновлення та розвитку територій України

Підписання документу відбулося під час конференції "Бізнес на лінії фронту: податкова політика, стійкість, відновлення прифронтової економіки", яка зібрала представників бізнесу, що працюють у складних умовах війни. Голова Асоціації прифронтових міст і громад, харківський міський голова Ігор Терехов, наголосив на особливостях роботи підприємств у прифронтових громадах.

"Під час війни економічні рішення мають ухвалюватися не за теоретичними моделями, а на основі реального досвіду бізнесу. Для прифронтових громад повітряна тривога — це фактор собівартості, а кожна зупинка виробництва — прямі збитки. При цьому доступ до кредитів, страхування воєнних ризиків і державних програм підтримки для такого бізнесу залишається обмеженим", — зазначив Ігор Терехов.

Він додав, що попри високі ризики, бізнес не залишив прифронтові території. Зокрема, у Харкові зараз працює понад 127 тисяч підприємців — навіть більше, ніж до повномасштабного вторгнення. У свою чергу, Українська рада бізнесу підкреслила, що малий та мікробізнес у прифронтових громадах потребує прогнозованої та зваженої державної політики, а не лише фіскальних підходів.

Підписання меморандуму. Фото: АПМГ

Меморандум передбачає спільну роботу над доступним фінансуванням, страхуванням воєнних ризиків, податковою та регуляторною політикою, підтримкою людського капіталу та відновленням підприємництва. Сторони планують запровадити економічні стимули, створити Фонд підтримки прифронтових територій та сформувати статус "підприємства, що постраждало від війни".

"Це початок системної співпраці, у якій позиція бізнесу має стати основою для формування державних рішень, а не формальним елементом консультацій. Стабільна робота бізнесу — це питання економічної безпеки країни та основа майбутнього відновлення", — наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що раніше міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пояснив, як прифронтові території мають розвиватися після закінчення війни.

А до цього Терехов заявив, що бізнес у прифронтових регіонах працює під постійним тиском — підприємства змушені працювати від генераторів і власного обладнання.