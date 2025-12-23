Ассоциация прифронтовых городов и громад и Украинский совет бизнеса будут сотрудничать

Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Ассоциация прифронтовых городов и громад и Украинский совет бизнеса подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на восстановление и развитие территорий Украины, находящихся на линии фронта. Соглашение объединяет более 300 общин из десяти областей и 126 бизнес-ассоциаций, и предусматривает создание специальных экономических решений для регионов с высокими рисками безопасности.

Об этом сообщает АПМГ в понедельник, 22 декабря.

Реклама

Читайте также:

Меморандум о сотрудничестве для восстановления и развития территорий Украины

Подписание документа состоялось во время конференции "Бизнес на линии фронта: налоговая политика, устойчивость, восстановление прифронтовой экономики", которая собрала представителей бизнеса, работающих в сложных условиях войны. Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, харьковский городской голова Игорь Терехов, отметил особенности работы предприятий в прифронтовых громадах.

"Во время войны экономические решения должны приниматься не по теоретическим моделям, а на основе реального опыта бизнеса. Для прифронтовых громад воздушная тревога — это фактор себестоимости, а каждая остановка производства — прямые убытки. При этом доступ к кредитам, страхованию военных рисков и государственным программам поддержки для такого бизнеса остается ограниченным", — отметил Игорь Терехов.

Он добавил, что несмотря на высокие риски, бизнес не покинул прифронтовые территории. В частности, в Харькове сейчас работает более 127 тысяч предпринимателей — даже больше, чем до полномасштабного вторжения. В свою очередь, Украинский совет бизнеса подчеркнул, что малый и микробизнес в прифронтовых громадах требует прогнозируемой и взвешенной государственной политики, а не только фискальных подходов.

Подписание меморандума. Фото: АПМГ

Меморандум предусматривает совместную работу над доступным финансированием, страхованием военных рисков, налоговой и регуляторной политикой, поддержкой человеческого капитала и восстановлением предпринимательства. Стороны планируют ввести экономические стимулы, создать Фонд поддержки прифронтовых территорий и сформировать статус "предприятия, пострадавшего от войны".

"Это начало системного сотрудничества, в котором позиция бизнеса должна стать основой для формирования государственных решений, а не формальным элементом консультаций. Стабильная работа бизнеса — это вопрос экономической безопасности страны и основа будущего восстановления", — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, что ранее городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов объяснил, как прифронтовые территории должны развиваться после окончания войны.

А до этого Терехов заявил, что бизнес в прифронтовых регионах работает под постоянным давлением — предприятия вынуждены работать от генераторов и собственного оборудования.