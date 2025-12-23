Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов пояснив, чим небезпечний тиск на малий бізнес

Терехов пояснив, чим небезпечний тиск на малий бізнес

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 17:57
Тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку - Терехов
Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Малий та мікробізнес не можна використовувати як "швидкий інструмент" для наповнення державного бюджету. Незалежно від того, чи 2026 рік стане роком відбудови, чи війна триватиме далі, малий бізнес залишатиметься ключовим елементом стійкості громад.

Про це повідомив голова Асоціації прифронтових міст і громад, Харківський міський голова Ігор Терехов під час Конференції "Бізнес на лінії фронту: податкова політика, стійкість, відновлення прифронтової економіки" у понеділок, 22 грудня.

Реклама
Читайте також:

Тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку

Ігор Терехов підкреслив, що для прифронтових міст ФОПи — це не просто статистика. Це аптеки, кав’ярні, СТО, майстерні, маленькі виробництва та сервіси, які формують життя міста. Якщо вони зникають — зникає і саме життя громади.

Мер Харкова нагадав, що ще на початку повномасштабного вторгнення місто скасувало всі місцеві податки і збори для підприємців, що дало змогу бізнесу не лише вижити, а й розвиватися. Сьогодні в Харкові працює 127 тисяч ФОПів — більше, ніж до війни.

Терехов також застеріг від запровадження ПДВ для ФОПів із невеликим оборотом, наголосивши, що це не має нічого спільного з детінізацією економіки.

"Для понад 600 тисяч підприємців це означає складний облік, додаткові витрати, перевірки, корупційні ризики і, як наслідок, або зростання цін, або закриття бізнесу", — зазначив він.

Такий підхід, на його думку, не наповнить бюджет, а лише спровокує масовий перехід бізнесу в тінь.

Тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку громад
Конференція щодо бізнесу на прифронтових територіях. Фото: АПМГ

На конференції також обговорили відтермінування обов’язкового встановлення платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану. Ігор Терехов підкреслив, що для найдрібніших підприємців бізнес часто є єдиним джерелом існування, а державна політика має враховувати реалії війни.

Нагадаємо, що Асоціація прифронтових міст і громад об'єдналася із Українською радою бізнесу — вони підписали меморандум про співпрацю, спрямований на відновлення та розвиток територій України.

Раніше Ігор Терехов повідомив, що бізнес у прифронтових регіонах працює під постійним тиском, бо люди вимушені працювати від генераторів або власного обладнання.

Ігор Терехов економіка бізнес підприємці фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації