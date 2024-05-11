Синєгубов проінформував про ситуацію зі стримуванням російського наступу на Харківщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Главком

Російські війська вчора розпочали новий наступ на Харківську область. Голова Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що станом на суботу, 11 травня, "сіра" зона не збільшилася.

Про це з брифінгу Синєгубова повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Ситуація на Харківському напрямку

"Ворог продовжує активізацію на півночі нашої області. Наразі на слобожанському напрямку наші воїни відбили дев'ять атак, зокрема, це територія населених пунктів Красне, Морховець, Олійникове, Гатище та інші. Ну й так само ворог намагається просуватися вглиб території", — сказав він.

За словами Синєгубова, йдуть активні бойові дії на території населених пунктів Стрілече, Пильне й Борисівка. Також в районі Олійниковому та Огірцевому.

Він зауважив, що ситуація по цих напрямках повністю контрольована, "сюрпризів" ворог для нас не приніс. Росіяни наткнулися на вогневе ураження наших бойових бригад на Харківщині, наразі тривають активні бойові дії на прикордонні.

"Щодо сірої зони — вона наразі не збільшилася. Тобто фронт стабілізувався. Далі будемо спостерігати й вірити у ЗСУ", — додав голова ОВА.

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські війська вже другу добу ведуть контрударні дії на Харківщині.