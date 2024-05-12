В Волчанске Харьковской области осталось до 400 жителей, город разрушен

Последствия российских обстрелов в Волчанске. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Волчанск Харьковской области — под постоянным вражеским огнем. Спасатели показали кадры города, который находится в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 человек. До войны было почти 18 000.

Фото и видеокадры опубликованы в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

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В субботу, 11 мая, после российских бомбардировок Волчанска спасатели тушили пожары и разбирали завалы в городе.

"Из-за постоянных обстрелов оккупантов огнеборцам пришлось прекратить выполнение боевой работы и немедленно возвращаться в подразделение. На пути следования спасатели заметили местных жителей, покинувших свои дома, спасающихся от обстрелов. ГСЧСники посадили их в пожарный автомобиль и эвакуировали в безопасный населенный пункт", — сказано в сообщение ГСЧС.

Журналисты "Суспільне Харків", ссылаясь на данные Волчанского отдела полиции, сообщили, что в приграничном городе остается около 300-400 жителей.

Ранее мы писали, что в городе Волчанск и близлежащих населенных пунктах Харьковщины из-за массированных российских обстрелов продолжается эвакуация населения.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские войска начали новое наступление на Харьковскую область.