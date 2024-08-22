Прикордонники атакували позиції окупантів на Вовчанському напрямку

Прикордонники "Гарту" атакували позиції окупантів на Вовчанському напрямку — відео
22 серпня 2024 14:40
Позиції окупантів. Фото: скриншот з відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили позиції окупантів на Вовчанському напрямку.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 22 серпня.
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Українські прикордонники бригади "Гарт" здійснили комбінований удар по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку.
За допомогою мінометів та FPV-дронів захисники знищили одного окупанта та поранили ще двох.
На відео видно, як воїни влучають по ворогу, після чого в небо здіймається густий дим.
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