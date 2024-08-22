Пограничники атаковали позиции оккупантов на Волчанском направлении

Позиции оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили позиции оккупантов на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 22 августа.

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Украинские пограничники бригады "Гарт" нанесли комбинированный удар по позициям оккупантов на Волчанском направлении.

С помощью минометов и FPV-дронов защитники уничтожили одного оккупанта и ранили еще двоих.

На видео видно, как воины попадают по врагу, после чего в небо вздымается густой дым.