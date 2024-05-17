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Прикордонники показали, як одним пострілом вразили замасковану ворожу БМП

17 травня 2024 13:43
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Українські прикордонники знищили замасковану ворожу БМП в околицях Вовчанська
Ураження російської БМП. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На Харківщині, на околиці Вовчанська, прикордонники бригади "Сталевий кордон" влучним пострілом уразили замасковану ворожу бойову машину піхоти. Бійці опублікували відповідне відео.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у п’ятницю, 17 травня.

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Ще одна російська БМП перетворена на брухт

Поблизу Вовчанська Харківської області українські військові знищили російську бойову машину піхоти.

На околицях міста прикордонна аеророзвідка виявила замасковану БМП росіян.

Цю інформацію передали артилеристам бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". Вони ж нанесли ефектне вогневе ураження з гаубиці по броньованій машині окупантів, внаслідок чого та була "демілітаризована", кажуть в ДПСУ.

Як відомо, російські загарбники 10 травня розпочали новий наступ на Харківську область. Наразі тривають бої в місті Вовчанськ, там українські захисники проводять зачистку від ворога на вулицях.

Раніше в Генштабі заявили, що протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 1 420 окупантів та знищили 18 танків. 

Крім того, вночі в Криму були атаковані російські об'єкти. Внаслідок ударів знеструмлено низку споживачів в Севастополі та Новоросійську.

МВС
російські війська
ЗСУ
прикордонники
Харківська область
обстріли
війна в Україні

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