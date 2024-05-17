Українські прикордонники знищили замасковану ворожу БМП в околицях Вовчанська

Ураження російської БМП. Фото: скриншот

На Харківщині, на околиці Вовчанська, прикордонники бригади "Сталевий кордон" влучним пострілом уразили замасковану ворожу бойову машину піхоти. Бійці опублікували відповідне відео.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у п’ятницю, 17 травня.

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Поблизу Вовчанська Харківської області українські військові знищили російську бойову машину піхоти.

На околицях міста прикордонна аеророзвідка виявила замасковану БМП росіян.

Цю інформацію передали артилеристам бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". Вони ж нанесли ефектне вогневе ураження з гаубиці по броньованій машині окупантів, внаслідок чого та була "демілітаризована", кажуть в ДПСУ.

Як відомо, російські загарбники 10 травня розпочали новий наступ на Харківську область. Наразі тривають бої в місті Вовчанськ, там українські захисники проводять зачистку від ворога на вулицях.

Раніше в Генштабі заявили, що протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 1 420 окупантів та знищили 18 танків.

Крім того, вночі в Криму були атаковані російські об'єкти. Внаслідок ударів знеструмлено низку споживачів в Севастополі та Новоросійську.