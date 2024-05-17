Украинские пограничники уничтожили замаскированную вражескую БМП в окрестностях Волчанска

Поражение русской БМП. Фото: скриншот

На Харьковщине, на окраине Волчанска, пограничники бригады "Стальная граница" точным выстрелом поразили замаскированную вражескую боевую машину пехоты. Бойцы опубликовали соответствующее видео.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 17 мая.

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Вблизи Волчанска Харьковской области украинские военные уничтожили российскую боевую машину пехоты.

В окрестностях города пограничная аэроразведка обнаружила замаскированную БМП россиян.

Эту информацию передали артиллеристам бригады Гвардии наступления "Стальная граница". Они же нанесли эффектное огневое поражение из гаубицы по бронированной машине оккупантов, в результате чего та была "демилитаризована", говорят в ГНСУ.

Как известно, российские захватчики 10 мая начали новое наступление на Харьковскую область. Пока продолжаются бои в городе Волчанск, там украинские защитники проводят зачистку от врага на улицах.

Ранее в Генштабе заявили, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1 420 оккупантов и уничтожили 18 танков.

Кроме того, ночью в Крыму были атакованы российские объекты. В результате ударов обесточен ряд потребителей в Севастополе и Новороссийске.