Украинские пограничники уничтожили замаскированную вражескую БМП в окрестностях Волчанска

Пограничники показали, как одним выстрелом поразили замаскированную вражескую БМП
На Харьковщине, на окраине Волчанска, пограничники бригады "Стальная граница" точным выстрелом поразили замаскированную вражескую боевую машину пехоты. Бойцы опубликовали соответствующее видео.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 17 мая.
Еще одна российская БМП превращена в металлолом
Вблизи Волчанска Харьковской области украинские военные уничтожили российскую боевую машину пехоты.
В окрестностях города пограничная аэроразведка обнаружила замаскированную БМП россиян.
Эту информацию передали артиллеристам бригады Гвардии наступления "Стальная граница". Они же нанесли эффектное огневое поражение из гаубицы по бронированной машине оккупантов, в результате чего та была "демилитаризована", говорят в ГНСУ.
Как известно, российские захватчики 10 мая начали новое наступление на Харьковскую область. Пока продолжаются бои в городе Волчанск, там украинские защитники проводят зачистку от врага на улицах.
Ранее в Генштабе заявили, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1 420 оккупантов и уничтожили 18 танков.
Кроме того, ночью в Крыму были атакованы российские объекты. В результате ударов обесточен ряд потребителей в Севастополе и Новороссийске.
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