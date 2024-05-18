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Прикордонники показали, як відбили атаку росіян, які вдавали із себе ЗСУ у Вовчанську

18 травня 2024 23:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники відбили російську ДРГ у Вовчанську
Відбиття атаки росіян у Вовчанську. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники показали, як відбили російську диверсійно-розвідувальну групу у Вовчанську Харківської області. Ворог вдавав з себе ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у суботу, 18 травня.

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Російські загарбники вдавали із себе бійців суміжного підрозділу, втім їх викрили та зупинили.

"Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак хлопцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію. У бою прикордонники "Фрозен" та "Воділа" отримали акубаротравми, "Воділу" також посікло осколками", — йдеться у повідомленні.

Захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції. Згодом обох військових евакуювали до медичного закладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою.

Нагадаємо, місто Вовчанськ Харківської області майже зруйновано внаслідок російських атак. Наразі ворог продовжує бити по місту КАБами.

Також Президент України Володимир Зеленський прокоментував наступ росіян на Харківську область, який триває вже тиждень. На його думку, у ворога немає планів захопити Харків.

війна
ЗСУ
Україна
прикордонники
Харківська область
окупанти
ДПСУ
ДРГ

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