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Пограничники показали, как отбили атаку россиян, которые притворялись ВСУ в Волчанске

18 мая 2024 23:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники отбили российскую ДРГ в Волчанске
Отражение атаки россиян в Волчанске. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники показали, как отбили российскую диверсионно-разведывательную группу в Волчанске Харьковской области. Враг притворялся ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 18 мая.

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Российские захватчики притворялись бойцами смежного подразделения, однако их разоблачили и остановили.

"Враг начал брать пограничников в окружение, однако ребятам удалось выйти и переместиться на запасную позицию. В бою пограничники "Фрозен" и "Водила" получили акубаротравмы, "Водилу" также посекло осколками", — говорится в сообщении.

Защитникам оказали первую помощь, и они решили остаться на позиции. Впоследствии обоих военных эвакуировали в медицинское учреждение, где они завершают лечение и готовятся снова к бою.

Напомним, город Волчанск Харьковской области почти разрушен в результате российских атак. Пока враг продолжает бить по городу КАБами.

Также Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наступление россиян на Харьковскую область, которое продолжается уже неделю. По его мнению, у врага нет планов захватить Харьков.

война
ВСУ
Украина
пограничники
Харьковская область
оккупанты
ГПСУ
ДРГ

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