Зеленський вважає, що росіяни не планують захоплювати Харків

Президент України Володимир Зеленський. Фото: AFP

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наступ росіян на Харківську область, який триває вже тиждень. На його думку, у ворога немає планів захопити Харків.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню AFP.

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За словами Зеленського, наразі ситуація у Харківській області контрольована, але не "стабілізована".

Він вважає, що Росія може посилити свій наступ, але мети захопити Харків у них немає, вони хочуть атакувати місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

"Я публічно сказав, що якщо так триватиме й далі, ми будемо змушені створити зону безпеки. Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго боротися", — зазначив президент.

Зеленський закликав їх розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю, таким чином показавши стійкість України.

"Вони як звір… Якщо вони відчувають слабкість десь у цьому напрямку, вони будуть тиснути", — додав він.

На думку українського лідера, в Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю", як це було у лютому 2022 року. Однак Україна та її країни-партнери не повинні демонструвати слабкість.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби вчергове обстрілювали Харківську область. Зокрема, в обласному центрі через вчорашню атаку загинули три людини.

Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.