Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дача
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Прикордонники зірвали просування росіян на Харківщині

Прикордонники зірвали просування росіян на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 14:05
Прикордонники Гарту зірвали спроби прориву та ліквідували 38 росіян
Удар по окупантах на Харківщині. Фото: кадр з відео

Прикордонники бригади "Гарт" не допустили спроб просування російських військ через державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку. Вони завдали противнику втрат у живій силі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держприкордонслужбу. 

Знищення росіян на Південно-Слобожанському напрямку

Як повідомили у підрозділі, протягом минулого тижня оператори безпілотних літальних апаратів завдали противнику суттєвих втрат. За цей період вони ліквідували 38 російських військових, ще 29 окупантів отримали поранення. Ще шістьох військових РФ прикордонники взяли в полон. 

У бригаді наголосили, що підрозділи й надалі ефективно стримують спроби противника прорватися через державний кордон та завдають йому втрат за допомогою безпілотних систем.

Зазначимо, у червні 2025 року у Генштабі повідомили, що Харківський напрямок став Південно-Слобожанським.

Читайте також:

"Із 16 червня 2025 року в щоденних зведеннях Генерального штабу Збройних Сил України оновлено найменування напрямків бойових дій. Харківський напрямок офіційно перейменовано на Південно-Слобожанський", — йшлося у повідомленні. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, за тиждень росіяни атакували Харків 24 рази. Ворог застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та ударні безпілотники різних типів. 

Водночас Олег Синєгубов анонсував встановлення антидронових сіток на Харківському шосе. Це допоможе мінімізувати наслідки ударів FPV-дронів.

прикордонники Харківська область втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації