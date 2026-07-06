Пограничники Гарту сорвали попытки прорыва и ликвидировали 38 россиян

Удар по оккупантам в Харьковской области. Фото: кадр из видео

Пограничники бригады "Гарт" не допустили попыток продвижения российских войск через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении. Они нанесли противнику потери в живой силе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпогранслужбу.

Уничтожение россиян на Южно-Слобожанском направлении

Как сообщили в подразделении, в течение прошлой недели операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли противнику существенные потери. За этот период они ликвидировали 38 российских военных, еще 29 оккупантов получили ранения. Еще шестерых военнослужащих РФ пограничники взяли в плен.

В бригаде подчеркнули, что подразделения и в дальнейшем эффективно сдерживают попытки противника прорваться через государственную границу и наносят ему потери с помощью беспилотных систем.

Отметим, что в июне 2025 года в Генштабе сообщили, что Харьковское направление стало Южно-Слобожанским.

Читайте также:

"С 16 июня 2025 года в ежедневных сводках Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обновлены названия направлений боевых действий. Харьковское направление официально переименовано в Южно-Слобожанское", — говорилось в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова, за неделю россияне атаковали Харьков 24 раза. Враг применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и ударные беспилотники различных типов.

В то же время Олег Синегубов анонсировал установку антидроновых сетей на Харьковском шоссе. Это поможет минимизировать последствия ударов FPV-дронов.