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Привіт до дня ПДВ — українські морпіхи розгромили під Вовчанськом уссурійський десант

2 серпня 2024 15:04
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
ЗСУ під Вовчанськом знищили російський десант — відео
Важкопоранені бійці 83 ОШБр ЗС РФ під Вовчанськом. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці миколаївської 36 бригади морської піхоти ЗСУ розгромили дронами під Вовчанськом на Харківщині штурмову групу уссурійських десантників з 83 ОДШБр армії Росії. Зазнавши надважких втрат, ворог відступив. 

Відео показали в офіційних соцмережах підрозділу у п'ятницю, 2 серпня. 

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На опублікованих кадрах видно, що розгром ворога відбувався за допомогою дронів. Ворожі солдати під тиском були змушені відступити з великою кількістю важкопоранених бійців. 

Що відомо про 83 ОДШБр

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Бійці 83 ОДШБр ЗС РФ під Вовчанськом. Джерело: скриншот

Зазначимо, що 83 окрема десантно-штурмова бригада ЗС РФ — одна найстаріших ворожих бригад військ ПДВ на пострадянському просторі. Бригада сумно відома участю своїх військовослужбовців під час різанини в Бучі у 2022 році. Лише на початку вересня того ж року бійці 128 ОГШБр ЗСУ на Херсонщині розгромили та знищили весь основний склад, тож де-факто бригада повністю знищена, лишивши 15% бойового складу. 

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