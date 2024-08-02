Обстріли Харківської області 2 серпня — фото наслідків

Автобус, який обстріляли окупанти у Харківській області 2 серпня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти в п'ятницю, 2 серпня, вкотре атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів поранення отримали семеро чоловіків.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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"За процесуального керівництва Дергачівської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Близько 08:50 загарбники обстріляли автобус у Дергачівській ТГ. За попередньою інформацією, ворог використовував РСЗВ. Поранення отримали семеро цивільних чоловіків віком від 19 до 50 років.

Автобус, який обстріляли окупанти у Харківській області 2 серпня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Автобус, який обстріляли окупанти у Харківській області 2 серпня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Автобус, який обстріляли окупанти у Харківській області 2 серпня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

А близько 9:30 росіяни завдали удару безпілотником по Золочеву Богодухівського району. Зафіксовано влучання по території дошкільного закладу, зазнали руйнувань його приміщення. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 2 серпня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv