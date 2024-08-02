Обстріли Харківської області 2 серпня — фото наслідків

У прокуратурі показали страшні наслідки російської атаки в Харківській області
Російські окупанти в п'ятницю, 2 серпня, вкотре атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів поранення отримали семеро чоловіків.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Обстріли Харківської області
"За процесуального керівництва Дергачівської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
Близько 08:50 загарбники обстріляли автобус у Дергачівській ТГ. За попередньою інформацією, ворог використовував РСЗВ. Поранення отримали семеро цивільних чоловіків віком від 19 до 50 років.
А близько 9:30 росіяни завдали удару безпілотником по Золочеву Богодухівського району. Зафіксовано влучання по території дошкільного закладу, зазнали руйнувань його приміщення. На щастя, люди не постраждали.
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