Терехов запропонував знизити ПДВ на продукти та ліки до 5%: законопроєкт у Раді

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зменшення ставки ПДВ на низку товарів першої необхідності. Зокрема, автори документа пропонують встановити 5% податку на базові продукти харчування, а також знизити ПДВ на ліки, медичні та дитячі товари. Ініціатива належить меру Харкова, голові Асоціації прифронтових міст і громад Ігорю Терехову, а до парламенту її подала низка нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту та Асоціацію прифронтових міст та громад.

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М'ясо, молоко, ліки та дитячі товари: Раді пропонують знизити ПДВ

Йдеться про законопроєкт №16069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зниження ставки податку на додану вартість для харчових продуктів, лікарських засобів, дитячих товарів та інших соціально значущих товарів". Станом на зараз документ лише зареєстрований у парламенті та перебуває на етапі опрацювання.

Законопроєкт передбачає ставку 5% для широкого переліку базових продуктів харчування.

До нього пропонують включити:

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м'ясо та рибу;

молочні продукти;

овочі та фрукти;

борошно та крупи;

олію;

макаронні вироби;

хліб та іншу хлібобулочну продукцію.

Таким чином, автор ініціативи пропонує зменшити податкове навантаження саме на товари, які належать до щоденного споживання.

Що пропонують змінити для ліків

Окремо документ передбачає перегляд ставки ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби.

Наразі для цієї категорії застосовується ставка 7%, а законопроєктом пропонується зменшити її до 5%. Такий самий підхід планують застосувати до окремих дитячих товарів, засобів гігієни та спеціального медичного харчування.

Окрема ставка для енергетичного обладнання

Ще одна пропозиція стосується товарів, які використовуються для автономного та резервного електроживлення.

Для них законопроєктом передбачена тимчасова ставка ПДВ на рівні 7%.

Зміни є частиною ширшого пакета пропозицій щодо зменшення рівня бідності та підтримки купівельної спроможності населення.

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов закликав залучати молодих українців до відбудови країни вже зараз, не відкладаючи це на післявоєнний період. Він наголосив на необхідності створити для молоді безпеку, якісну освіту та можливості для працевлаштування з гідною оплатою. Терехов також запропонував залучати молодих людей до розробки стратегії розвитку держави та відновлення міст і громад.

Також Терехов заявив, що Харків планує зберігати безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. За його словами, місто оптимізує видатки та шукає можливості для фінансування цієї програми. Терехов також зазначив, що у 2026 році Харків не отримав від держави коштів на відбудову, попри значні потреби міста.