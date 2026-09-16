Терехов предложил снизить НДС на продукты и лекарства до 5%: законопроект в Раде

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС на ряд товаров первой необходимости. В частности, авторы документа предлагают установить 5-процентную ставку налога на основные продукты питания, а также снизить НДС на лекарства, медицинские и детские товары. Инициатива принадлежит мэру Харькова, председателю Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорю Терехову, а в парламент её подал ряд нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента и Ассоциацию прифронтовых городов и громад.

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Мясо, молоко, лекарства и детские товары: Раде предлагают снизить НДС

Речь идет о законопроекте №16069 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налога на добавленную стоимость для продуктов питания, лекарственных средств, детских товаров и других социально значимых товаров". На данный момент документ лишь зарегистрирован в парламенте и находится на стадии рассмотрения.

Законопроект предусматривает ставку 5% для широкого перечня базовых продуктов питания.

В него предлагается включить:

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мясо и рыбу;

молочные продукты;

овощи и фрукты;

муку и крупы;

растительное масло;

макаронные изделия;

хлеб и другую хлебобулочную продукцию.

Таким образом, автор инициативы предлагает снизить налоговую нагрузку именно на товары, относящиеся к повседневному потреблению.

Что предлагается изменить в отношении лекарств

Отдельно документ предусматривает пересмотр ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия.

В настоящее время для этой категории применяется ставка 7%, а законопроектом предлагается снизить её до 5%. Такой же подход планируется применить к отдельным детским товарам, средствам гигиены и специальному медицинскому питанию.

Отдельная ставка для энергетического оборудования

Еще одно предложение касается товаров, используемых для автономного и резервного электропитания.

Для них законопроектом предусмотрена временная ставка НДС на уровне 7%.

Эти изменения являются частью более широкого пакета предложений по снижению уровня бедности и поддержке покупательной способности населения.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов призвал привлекать молодых украинцев к восстановлению страны уже сейчас, не откладывая это на послевоенный период. Он подчеркнул необходимость обеспечить молодежи безопасность, качественное образование и возможности для трудоустройства с достойной оплатой. Терехов также предложил привлекать молодых людей к разработке стратегии развития государства и восстановлению городов и громад.

Кроме того, Терехов заявил, что Харьков планирует сохранить бесплатный проезд в городском общественном транспорте. По его словам, город оптимизирует расходы и ищет возможности для финансирования этой программы. Терехов также отметил, что в 2026 году Харьков не получил от государства средств на восстановление, несмотря на значительные потребности города.