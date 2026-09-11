Терехов закликав залучати молодь до відбудови України вже зараз

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: пресслужба АПМГ

Безпека, житло, якісна освіта та перше робоче місце з гідною зарплатою — основні умови, які необхідно створити, щоб молоді люди залишалися в Україні та пов’язували з нею своє майбутнє. Водночас молодь необхідно вже зараз залучати до формування стратегії розвитку держави, відновлення міст і громад та ухвалення рішень, які визначатимуть життя країни після завершення війни.

Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочого візиту до Рівного, передає Новини.LIVE.

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Терехов назвав умови, за яких молодь залишатиметься в Україні

Терехов взяв участь у Всеукраїнському молодіжному форумі "Україна 2036. Архітектори майбутнього", який об’єднав понад 250 учасників із 70 закладів вищої освіти. Очільник АПМГ закликав молодь відкрито говорити про свої потреби та пропонувати практичні рішення для відбудови країни.

За його словами, молоді українці мають бути безпосередньо залучені до визначення того, якою стане держава після війни. Йдеться, зокрема, про відновлення міст, реформування освіти, розвиток економіки та створення умов для повернення українців із-за кордону.

"Нам необхідно сформувати стратегію України майбутнього вже зараз. Ці кроки неможливо відкладати на потім", — наголосив Терехов.

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Він зазначив, що відповідальність за створення можливостей для молоді мають спільно нести держава, місцеве самоврядування та бізнес. Молодим людям необхідно гарантувати не лише можливість здобути якісну освіту, а й перспективу працевлаштування після завершення навчання та гідну оплату праці.

Окремо Терехов наголосив, що молодіжні форуми не повинні обмежуватися дискусіями. Сформовані під час спілкування пропозиції мають бути передані урядовцям і народним депутатам та отримати продовження у конкретних рішеннях.

Практичну частину зустрічі присвятили участі молоді у відбудові постраждалих громад. На прикладі Північної Салтівки в Харкові студенти працювали над ідеями відновлення одного з найбільш зруйнованих російськими обстрілами районів міста.

Очільник АПМГ підкреслив, що держава вже зараз потребує фахівців, які братимуть участь у відбудові. Тому залучення молоді до розробки відповідних проєктів має стати частиною системної політики, а її пропозиції – враховуватися під час ухвалення рішень на державному та місцевому рівнях.

Як писали Новини.LIVE, Терехов розповів, як війна змінила медицину Харкова та вплинула на роботу лікарень. Через російські обстріли було пошкоджено близько половини медзакладів міста, частину з них уже відновили, однак проблема нестачі медичних кадрів залишається. Місто шукає способи утримувати фахівців, зокрема завдяки сучасному обладнанню, розширенню медичних послуг і додатковим гарантіям для медиків.

Також у Харкові планують і надалі зберігати безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Терехов зазначив, що місто оптимізує видатки та шукає можливості збалансувати бюджет, щоб продовжувати фінансувати цю програму. Водночас мер наголосив, що у 2026 році Харків не отримав від держави коштів на відбудову, хоча потреба у відновленні міста залишається значною.