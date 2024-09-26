На Харківщині судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку

Дзержинський районний суд Харківської області. Фото: Судова влада України

У Харківській області 44-річного чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у четвер, 26 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

Справу було розпочато після того, як мешканець села Мартове, визнаний придатним до служби в березні минулого року, не з’явився до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки. Чоловік не надав жодних поважних причин для своєї відмови, а також був належним чином повідомлений про можливі наслідки ухилення від призову в умовах мобілізації.

Рішення суду

Під час судового процесу обвинувачений заперечував свою вину, заявивши, що не може проходити військову службу через свої релігійні переконання.

Під час розгляду справи в Дзержинському районному суді Харківської області чоловік був визнаний винним та засуджений до трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у місті Славутич Київської області чоловік вбив, а потім закопав у лісі жінку. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Також ми писали, що перед судом постануть троє злочинців, які у Харкові на замовлення вбили чоловіка, завдавши йому понад 200 ударів ломом і битою.