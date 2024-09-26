В Харьковской области судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку

Проигнорировал боевую повестку — как суд на Харьковщине наказал мужчину
В Харьковской области 44-летний мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в четверг, 26 сентября.
Детали дела
Дело было начато после того, как житель села Мартово, признанный пригодным к службе в марте прошлого года, не явился в районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку после получения повестки. Мужчина не предоставил никаких уважительных причин для своего отказа, а также был надлежащим образом поставлен в известность о возможных последствиях уклонения от призыва в условиях мобилизации.
Решение суда
Во время судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину, заявив, что не может проходить военную службу из-за своих религиозных убеждений.
При рассмотрении дела в Дзержинском районном суде Харьковской области мужчина был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в городе Славутич Киевской области мужчина убил, а затем зарыл в лесу женщину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Также мы писали, что перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой.
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