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Проигнорировал боевую повестку — как суд на Харьковщине наказал мужчину

26 сентября 2024 16:30
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Харьковской области судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку
Дзержинский райсуд Харьковской области. Фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Харьковской области 44-летний мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в четверг, 26 сентября.

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Детали дела

Дело было начато после того, как житель села Мартово, признанный пригодным к службе в марте прошлого года, не явился в районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку после получения повестки. Мужчина не предоставил никаких уважительных причин для своего отказа, а также был надлежащим образом поставлен в известность о возможных последствиях уклонения от призыва в условиях мобилизации.

Решение суда

Во время судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину, заявив, что не может проходить военную службу из-за своих религиозных убеждений.

При рассмотрении дела в Дзержинском районном суде Харьковской области мужчина был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в городе Славутич Киевской области мужчина убил, а затем зарыл в лесу женщину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также мы писали, что перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой.

суд Украина Харьковская область боевая повестка судебные решения

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