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Прокуратура оголосила підозру українській спортсменці: що відомо

28 вересня 2023 16:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прокуратура оголосила підозру українській спортсменці: що відомо
Підозрювана спортсменка. Фото: Федерація пауерліфтин ГА Воронезької області
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуруро заочно повідомили про підозру 20-річній спортсменці за фактом виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації. Ймовірно, йдеться про Діану Гвагвалію, яка в ефірі проросійського телеграм-каналу сказала, що чекає на "освобождение" Харкова .

Про це повідомляє Харкіська обласна прокуратура.

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Слідством встановлено, що 20-річна українська віце-чемпіонка світу з пауерліфтингу родом з с. Байрак Ізюмського району тепер живе у РФ та бере участь у пропагандистських інтерв‘ю.

1 березня 2023 року на проросійському телеграм-каналі "Малькевич Live" вийшов анонс ефіру за онлайн-участі української спортсменки. 

"Дівчина заявила, що вчиться на третьому курсі харківського вищого навчального закладу та додала: "Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой, как бы, хочется. Я верю в эту победу", — розповідають правоохоронці. 

Скриншот з Telegram-каналу "Малькевич Live"

У анонсі було вказано, що запис ефіру також транслюватимуть на російському телеканалі "Санкт-Петербург" і на телеканалах "ЗаТВ" та "ТНР", що були створені державою-агресором на тимчасово окупованих територіях України.

Як відомо, У 2021 році підозрювана стала срібною призеркою чемпіонату світу з пауерліфтингу серед дівчат у Швеції та виконала норматив "Майстер спорту України".

На початку вересня минулого року спорсменка виїхала до РФ. Зараз російські пропагандисти титрують її як "майстра спорту російської федерації".

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

Нагадаємо, що у Харкові затримали дезертира, який втік зі служби та "дражнив" правоохоронців. 

Також ми писали про те, що слідчі повідомили про підозру у колабораціонізмі жительці Куп’янська. Під час окупації міста місцева мешканка добровільно співпрацювала з окупаційною владою та здійснювала оформлення і видачу жителям документів, що підтверджують громадянство РФ.

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