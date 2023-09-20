Роздавала російські паспорти: на Харківщині виявили чергову колаборантку

Чоловік тримає паспорт громадянина РФ. Ілюстративне фото: Олексій Сувіров / УНІАН

Слідчі повідомили про підозру у колабораціонізмі жительці Куп’янська. Під час окупації міста місцева мешканка добровільно співпрацювала з окупаційною владою та здійснювала оформлення і видачу жителям документів, що підтверджують громадянство РФ.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Матеріали справи

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ місцева мешканка вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі.

"Вона добровільно займала посаду в незаконному правоохоронному органі управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області, створеному на тимчасово окупованій території Куп’янського району", — розповідають правоохоронці.

Новоспечена "інспекторка" у період з липня по вересень минулого року займалась оформленням і видачею російських паспортів місцевим мешканцям.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за фактом колабораційної діяльності . Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Нагадаємо, що на Харківщині викрито колаборанта, який відповідав за комунальні послуги при окупантах.

Також ми писали про те, що на Харківщині правоохоронці викрили "освітянку", яка під час окупації села Оскіл Ізюмського району добровільно стала "в.о. директора" у ліцеї.