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Прокуратура объявила подозрение украинской спортсменке: что известно

28 сентября 2023 16:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прокуратура объявила подозрение украинской спортсменке: что известно
Подозреваемая спортсменка. Фото: Федерация пауэрлифтин ГА Воронежской области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокурор заочно сообщили о подозрении 20-летней спортсменке по факту оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации. Вероятно, речь идет о Диане Гвагвалии, которая в эфире пророссийского телеграмм-канала сказала, что ждет "освобождение" Харькова.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Следствием установлено, что 20-летняя украинская вице-чемпионка мира по пауэрлифтингу родом из с. Байрак Изюмского района, сейчас живет в РФ и участвует в пропагандистских интервью.

1 марта 2023 на пророссийском телеграмм-канале "Малькевич Live" вышел анонс эфира при онлайн-участии украинской спортсменки.

"Девушка заявила, что учится на третьем курсе харьковского вуза и добавила: "Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой как бы хочется. Я верю в эту победу", — рассказывают правоохранители.

Скриншот с Telegram-канала "Малькевич Live"

В анонсе было указано, что запись эфира также будут транслироваться на российском телеканале "Санкт-Петербург" и на телеканалах "ЗаТВ" и "ТНР", созданных государством-агрессором на временно оккупированных территориях Украины.

Как известно, в 2021 году подозреваемая стала серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу среди девушек в Швеции и выполнила норматив "Мастер спорта Украины".

В начале сентября прошлого года спортсменка уехала в РФ. Сейчас российские пропагандисты титруют ее как "мастера спорта Российской Федерации".

Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.

Напомним, что в Харькове задержали сбежавшего со службы дезертира и "дразнил" правоохранителей.

Также мы писали о том, что следователи сообщили о подозрении в коллаборационизме жительнице Купянска. Во время оккупации города местная жительница добровольно сотрудничала с оккупационными властями и осуществляла оформление и выдачу жителям документов, подтверждающих гражданство РФ.

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