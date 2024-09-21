Кількість жертв обстрілу Харкова зростає — момент вибуху у Харкові

Момент вибуху у Харкові. Фото: Скриншот

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео з одним з ударів по місту, який нанесли російські окупанти за допомогою КАБ (корегований авіаційний боєприпас). Також місцева влада продемонструвала, яким чином місцеві служби порятунку борються з наслідками цинічного бомбардування.

Про це повідомляє Обласна прокуратура Харкова у своєму Telegram.

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На цей момент відомо про сім постраждалих, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років. Одна людина шпиталізована, повідомляє мер Харкова.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали вдень 20 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією на Харківську область.

Також окупанти у ніч проти 20 вересня випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російські повітряні цілі.

Також стало відомо, що ввечері 20 вересня російські військові КАБами обстріляли Слобідський та Основʼянський райони Харкова.