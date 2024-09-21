Число жертв обстрела Харькова — момент взрыва в харькове

Момент взрыва в Харькове. Фото: Скриншот

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с одним из ударов по городу, который нанесли российские оккупанты с помощью КАБ (корректируемый авиационный боеприпас). Также местные власти продемонстрировали, каким образом местные службы спасения борются с последствиями циничной бомбардировки.

Об этом сообщает Областная прокуратура Харькова в своем Telegram.

Читайте также:

Что сейчас с пострадавшими от удара окупантов

На данный момент известно о семи пострадавших, из них двое детей 10-ти и 12-ти лет и подросток 17 лет. Один человек госпитализирован, сообщает мэр Харькова.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем 20 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.

Также оккупанты в ночь на 20 сентября выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российских воздушных целей.

Также стало известно, что вечером 20 сентября российские военные обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова.