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Прокуратура опублікувала наслідки ворожих обстрілів Харківщини

29 травня 2023 13:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прокуратура опублікувала наслідки вородих обстрілів Харківщини
Прокурори оглядають наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Минулої доби під ворожим вогнем знаходилися населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Постраждали двоє мирних жителів, також пошкоджено цивільні об'єкти.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. 

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Наслідки обстрілів

За даними слідства, в ніч на 29 травня російські військові обстріляли село Богуславка Ізюмського району: отримав поранення 49-річний цивільний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та навчальний заклад.

Постраждала будівля внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

28 травня близько 21:15 російські військослужбовці обстріляли м. Куп‘янськ: пошкоджено житлові будинки. Також вчора під ударом окупантів було село Кучерівка Куп‘янського району. Отримала поранення 73-річна мирна жителька.

Прокурори оглядають наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

"За попередніми даними, військослужбовці ЗС РФ обстрілювали населені пункти з артилерії", — пишуть правоохоронці. 

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували чергові наслідки російської агресії.

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на цих вихідних на Харківщині в результаті російських обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще троє отримали поранення. Протягом доби окупанти обстрілювали мирні міста та села області з артилерії та мінометів, також завдали авіаудару.

Також ми розповідали про те, як Куп’янськ живе по сусідству з фронтом

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