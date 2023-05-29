Прокуратура опубликовала последствия вражеских обстрелов Харьковщины

Прокуроры осматривают последствия вражеских обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вражеских обстрелов Харьковщины. За прошлые сутки под вражеским огнем находились населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. Пострадали два мирных жителя, также повреждены гражданские объекты.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Последствия обстрелов

По данным следствия, в ночь на 29 мая российские военные обстреляли деревню Богуславку Изюмского района: получил ранения 49-летний гражданский мужчина. Повреждены частные домовладения и учебное заведение.

Пострадавшее здание в результате вражеских обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

28 мая около 21:15 российские военнослужащие обстреляли г. Купянск: повреждены жилые дома. Также вчера под ударом окупантов было село Кучеривка Купянского района. Получила ранение 73-летняя мирная жительница.

Прокуроры осматривают последствия вражеских обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"По предварительным данным, военнослужащие ВС РФ обстреливали населенные пункты из артиллерии", — пишут правоохранители.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали вещдоки и задокументировали очередные последствия российской агрессии.

При процессуальном руководстве Изюмской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в эти выходные на Харьковщине в результате российских обстрелов погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения . В течение суток оккупанты обстреливали мирные города и села области из артиллерии и минометов, также нанесли авиаудар.

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