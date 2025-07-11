Прокуратура перевірила чи працюють укриття Харкова після скарг мешканців

Правоохоронці надають допомогу людям після атаки по Харкову. Фото: ДСНС Харківщини

Правоохоронці перевірили укриття в Харкові після скандального випадку 7 липня, коли під час атаки БпЛА мешканці не змогли потрапити до укриття під час тривоги. Відеозапис із скаргами поширився в соцмережах, а потім й інші користувачі почали масово повідомляти в соцмережах про аналогічні випадки.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Харківська обласна прокуратура заявила, що в межах своїх повноважень ініціювала координаційні дії з поліцією, місцевою владою та ДСНС для перевірки стану та доступності захисних споруд у місті.

В ході перевірок було виявлено окремі порушення: деякі укриття були зачинені або захаращені сторонніми предметами, зокрема мішками з піском і будматеріалами, що унеможливлювало їх використання.

Люди ховаються на сходах до укриття, бо воно зачинене. Фото: Харківська обласна прокуратура

Завдяки оперативним заходам недоліки були усунені вже наступного дня. Водночас у прокуратурі наголосили: якщо буде виявлено факти бездіяльності осіб, відповідальних за доступність укриттів, матеріали скеровуватимуться до правоохоронних органів для надання правової оцінки, зокрема на предмет можливих ознак кримінального правопорушення.

Прокуратура закликала громадян повідомляти про випадки недоступності укриттів, пообіцявши реагувати на кожен сигнал.

Нагадаємо, Харківська область регулярно під атаками з боку російських військ. Вибухи лунали і цієї ночі, 11 липня.

Сьогодні, 11 липня, один із російських дронів атакував пологовий будинок в Харкові. Від атаки постраждали жінки та немовлята.