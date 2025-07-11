Прокуратура проверила, работают ли укрытия Харькова после жалоб жителей

Прокуратура проверила укрытие после жалоб харьковчан
Правоохранители проверили укрытия в Харькове после скандального случая 7 июля, когда во время атаки БпЛА жители не смогли попасть в укрытие во время тревоги. Видеозапись с жалобами распространилась в соцсетях, а затем и другие пользователи начали массово сообщать в соцсетях об аналогичных случаях.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
В Харькове проверили укрытие
Харьковская областная прокуратура заявила, что в пределах своих полномочий инициировала координационные действия с полицией, местными властями и ГСЧС для проверки состояния и доступности защитных сооружений в городе.
В ходе проверок были выявлены отдельные нарушения: некоторые укрытия были закрыты или загромождены посторонними предметами, в частности, мешками с песком и стройматериалами, что делало невозможным их использование.
Благодаря оперативным мерам недостатки были устранены уже на следующий день. В то же время в прокуратуре отметили: если будут выявлены факты бездействия лиц, ответственных за доступность укрытий, материалы будут направляться в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки, в частности на предмет возможных признаков уголовного преступления.
Прокуратура призвала граждан сообщать о случаях недоступности укрытий, пообещав реагировать на каждый сигнал.
Напомним, Харьковская область регулярно под атаками со стороны российских войск. Взрывы раздавались и этой ночью, 11 июля.
Сегодня, 11 июля, один из российских дронов атаковал роддом в Харькове. От атаки пострадали женщины и младенцы.
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