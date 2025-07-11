Прокуратура проверила, работают ли укрытия Харькова после жалоб жителей

Правоохранители оказывают помощь людям после атаки по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковщины

Правоохранители проверили укрытия в Харькове после скандального случая 7 июля, когда во время атаки БпЛА жители не смогли попасть в укрытие во время тревоги. Видеозапись с жалобами распространилась в соцсетях, а затем и другие пользователи начали массово сообщать в соцсетях об аналогичных случаях.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Харьковская областная прокуратура заявила, что в пределах своих полномочий инициировала координационные действия с полицией, местными властями и ГСЧС для проверки состояния и доступности защитных сооружений в городе.

В ходе проверок были выявлены отдельные нарушения: некоторые укрытия были закрыты или загромождены посторонними предметами, в частности, мешками с песком и стройматериалами, что делало невозможным их использование.

Люди прячутся на лестнице в укрытие, потому что оно закрыто. Фото: Харьковская областная прокуратура

Благодаря оперативным мерам недостатки были устранены уже на следующий день. В то же время в прокуратуре отметили: если будут выявлены факты бездействия лиц, ответственных за доступность укрытий, материалы будут направляться в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки, в частности на предмет возможных признаков уголовного преступления.

Прокуратура призвала граждан сообщать о случаях недоступности укрытий, пообещав реагировать на каждый сигнал.

Напомним, Харьковская область регулярно под атаками со стороны российских войск. Взрывы раздавались и этой ночью, 11 июля.

Сегодня, 11 июля, один из российских дронов атаковал роддом в Харькове. От атаки пострадали женщины и младенцы.