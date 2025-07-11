Атака Росії по Харкову 11 липня — які наслідки у пологовому будинку

Дитяче ліжечко. Фото: Новини.LIVE

У Харкові пологовий будинок опинився під дроновою атакою з боку Росії. Внаслідок цього є постраждалі.

Кореспонденти Новини.LIVE побували у пологовому будинку і показали наслідки.

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Розтрощене скло. Фото: Новини.LIVE

Вибите скло у вікнах. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок вибуху в приміщенні вилетіло скло з вікон, є часткові пошкодження в палатах.

Речі породіль. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки постраждало за останніми даними дев'ятеро осіб — шестеро з них є пацієнтами пологового будинку.