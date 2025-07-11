Атака Росії по Харкову 11 липня — які наслідки у пологовому будинку

Російський дрон атакував пологовий будинок в Харкові — фото
Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 11:32
Дитяче ліжечко. Фото: Новини.LIVE
У Харкові пологовий будинок опинився під дроновою атакою з боку Росії. Внаслідок цього є постраждалі.
Кореспонденти Новини.LIVE побували у пологовому будинку і показали наслідки.
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Внаслідок вибуху в приміщенні вилетіло скло з вікон, є часткові пошкодження в палатах.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки постраждало за останніми даними дев'ятеро осіб — шестеро з них є пацієнтами пологового будинку.
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