На Харківщині за добу підірвалось двоє людей: постраждала дитина

Залишки вибухового пристрою після нещасного випадку з дитиною. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Сьогодні вночі підліток натрапив на вибухонебезпечний предмет після чого стався вибух. Також до цього нещасний випадок з вибуховим пристроєм стався на підприємстві в області.

Про це повідомляє голова Харківської обласної ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Деталі про постраждалих

Цієї вночі, близько 3:30, у смт. Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук після чого відбувся вибух.

"З травмтичною ампутацією кількох пальців руки дитину доставили до харківської лікарні", — розповіли про трамви дитини у поліції.

У с. Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. 54-річний чоловік отримав незначні ушкодження.

Також очільник області повідомив, що минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші. За попередньою інформацією, мирні жителі внаслідок обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, що у місті Південне Харківського району 7-річний хлопчик знайшов предмет, схожий на патрон, та вдарив їм по стіні. Внаслідок вибуху дитина отримала поранення і була доставлена до лікарні.

Також ми розповідали про те, що на Харківщині за тиждень підірвалися на вибухонебезпечних предметах троє дорослих та дитина. Також піротехнічні підрозділи ДСНС виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 292 рази.