Протягом доби ворог декілька атакував Харківщину, — Синєгубов

Наслідки ворожого обстрілу по Харківщині. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області / Telegram

Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріл Харківщини

Зранку 4 липня у с. Моначинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає.

О 13:37 у м. Первомайський армія РФ завдала удар ракетою "Іскандер", постраждали 43 людини, серед них — 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

"Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 — у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному — із осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан — середньої тяжкості", — розповідає очільник області.

Близько 20.00 ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Нанесено 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль. Жертв немає.

Наслідки ворожого обстрілу по Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратур / Telegram

О 23:30 у с. Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. За даними облуправління ДСНС, підприємство було законсервовано. Внаслідок обстрілу зруйновано дах та стіни цеху. Горіло трансформаторне масло на площі 50 кв.м. Попередньо росіяни застосували С-300.

"Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані", — пише Синєгубов.

5 липня близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БпЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок удару також виявлено вирву розміром 3х3 м.

Залишки ворожого БпЛА. Фото: Харківська обласна прокуратур / Telegram

5 липня близько 4:00 у смт. Білий Колодязь відбувся обстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

5 липня о 04:32 у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок, без потрерпілих.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Мінна небезпека

Також очільник області розпоів, що місті Ізюм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в лісництві отримала травми жінка 69 років. Наразі вона перебуває у лікарні з мінно-вибуховою травмою — ампутація правої ступні й осколкові поранення.

За добу піротехніки обстежили 8,8 га території області, де виявили та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС (163 особи та 64 одиниці техніки).

Нагадаємо, що ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Серед постраждалих є діти.

Також ми писали про те, що у мережі з'явилося відео нічних вибухів російських складів у Макіївці.