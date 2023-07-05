В течение суток враг несколько атаковал Харьковщину, — Синегубов

Последствия вражеских обстрелов по Харьковщине. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram

В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец. Из минометов и артиллерии были обстреляны приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Утром 4 июля в с. Моначиновка Купянского района оккупанты обстрелами повредили дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В 13:37 в г. Первомайская армия РФ нанесла удар ракетой "Искандер", пострадали 43 человека, среди них — 12 детей. Повреждены 8 многоэтажных домов, горели автомобили.

"По состоянию на утро 5 июля в больницах области остается 7 человек. 5 — в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном — с осколочными ранениями. В Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, состояние среднее. тяжести", — рассказывает глава области.

Около 20.00 враг совершил мощный минометный обстрел села Уды. Нанесено 19 ударов, в результате чего значительно повреждены два частных дома и уничтожен автомобиль. Жертв нет.

Последствия вражеских обстрелов по Харьковщине. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В 23:30 в с. Белый Колодец Чугуевского района в результате обстрела сахарного завода разрушены крыша, стены, конструктивные элементы производственного здания. По данным облуправления ГСЧС, предприятие было законсервировано. В результате обстрела разрушены крыша и стены цеха. Горело трансформаторное масло на площади 50 кв. Предварительно россияне применили С-300.

"Получили взрывные травмы мужчины 45 и 37 лет, госпитализированы в среднем состоянии", — пишет Синегубов.

5 июля около 1:30 совершен обстрел села Новоукраинка Богодуховского района. По предварительным данным, враг нанес удар БпЛА, попавший на территорию частного домовладения. Поврежден жилой дом. В результате удара также обнаружен воронка размером 3х3 м.

Остатки вражеского БпЛА. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

5 июля около 4:00 в пгт. Белый Колодец произошел обстрел, поврежден многоквартирный дом и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

5 июля в 04:32 в с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела горел дом, без пострадавших.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Минная опасность

Также глава области рассказал, что городе Изюм в результате детонации взрывоопасного предмета в лесничестве получила травмы женщина 69 лет. В настоящее время она находится в больнице с минно-взрывной травмой — ампутация правой ступни и осколочные ранения.

За сутки пиротехники обследовали 8,8 га территории области, где обнаружили и обезврежены 59 единиц взрывоопасных предметов. К работам привлекались 32 пиротехнических расчета ГСЧС (163 человека и 64 единицы техники).

Напомним, что враг обстрелял город Первомайский на Харьковщине. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома. Среди пострадавших есть дети.

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