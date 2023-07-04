На Харківщині через ворожі обстріли постраждали житлові будинки, — Синєгубов

Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та територія ферми.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

Близько 14:00 у Чернещині Ізюмського району відбувся обстріл, пошкоджена територія ферми, без потерпілих.

О 14.20 окупанти обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, на щастя, без жертв. Попередньо, обстріл відбувався з танків. У населеному пункті пролунало близько 10 вибухів.

О 14.30 армія рф завдала ударів по Петропавлівці Куп’янського району, без постраждалих.

О 17.40 відбувся мінометний обстріл с. Колісниківка, що на Куп’янщині. Без потерпілих.

За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Мінна небезпека

Також очільник області пише, що в Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.

"За добу піротехнічні підрозділи обстежили 6,4 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 163 фахівця та 64 одиниці техніки", — розповідає голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що до цього ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.

Також ми писали про те, що мешканці Харківської області почали отримувати кошти за зруйновані оселі за державною програмою єВідновлення. На сьогодні комісії вже ухвалили рішення про надання 108 компенсацій.