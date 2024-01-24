Ракетна атака на Харків — кількість постраждалих зросла

Рятувальники розбирають завали внаслідок атаки РФ на Харків. Фото: Олег Синєгубов

У Харкові внаслідок ракетної атаки російської окупаційної армії кількість постраждалих зросла до восьми. Серед поранених 4-річна дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Мережі.

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Що відомо про ракетний обстріл Харкова

За його даними, наразі стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній.

"Інші постраждалі — гостра реакція на стрес, стан легкий", — йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 23 січня, вчергове атакували Харків. На місці працюють рятувальні служби.

Російські окупанти влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загорання авто.

Тим часом, у Києві заверишилися аварійно-рятувальні роботи, метою яких було ліквідувати наслідки російського ракетного удару. Загалом рятувальники надали допомогу 22 постраждалим, ними було врятовано 55 осіб.