Ракетна атака на Харків — кількість постраждалих зросла
У Харкові внаслідок ракетної атаки російської окупаційної армії кількість постраждалих зросла до восьми. Серед поранених 4-річна дитина.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Мережі.
Що відомо про ракетний обстріл Харкова
За його даними, наразі стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній.
"Інші постраждалі — гостра реакція на стрес, стан легкий", — йдеться в повідомленні.
Синєгубов додав, що окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.
Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 23 січня, вчергове атакували Харків. На місці працюють рятувальні служби.
Російські окупанти влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загорання авто.
Тим часом, у Києві заверишилися аварійно-рятувальні роботи, метою яких було ліквідувати наслідки російського ракетного удару. Загалом рятувальники надали допомогу 22 постраждалим, ними було врятовано 55 осіб.
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