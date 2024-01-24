Ракетная атака на Харьков — количество пострадавших выросло

Спасатели разбирают завалы в результате атаки РФ на Харьков. Фото: Олег Синегубов

В Харькове в результате ракетной атаки российской оккупационной армии количество пострадавших возросло до восьми. Среди раненых 4-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Сети.

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Что известно о ракетных обстрелах Харькова

По его данным, сейчас состояние трех госпитализированных медики оценивают как среднее.

"Другие пострадавшие — острая реакция на стресс, состояние легкое", — говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского Белгорода.

Напомним, российские кафиры вечером, 23 января, в очередной раз атаковали Харьков. На месте работают спасательные службы.

Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, а также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.

Тем временем в Киеве завершились аварийно-спасательные работы , целью которых было ликвидировать последствия российского ракетного удара. В общей сложности спасатели оказали помощь 22 пострадавшим, ими были спасены 55 человек.