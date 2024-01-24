Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Ракетная атака на Харьков — количество пострадавших выросло arrow

Ракетная атака на Харьков — количество пострадавших выросло

24 января 2024 00:37
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Ракетная атака на Харьков — количество пострадавших выросло
Спасатели разбирают завалы в результате атаки РФ на Харьков. Фото: Олег Синегубов
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Харькове в результате ракетной атаки российской оккупационной армии количество пострадавших возросло до восьми. Среди раненых 4-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Сети.

Читайте также:
Синегубов рассказал о количестве пострадавших в результате атаки на Харьков. Фото: скриншот

Что известно о ракетных обстрелах Харькова

По его данным, сейчас состояние трех госпитализированных медики оценивают как среднее.

"Другие пострадавшие — острая реакция на стресс, состояние легкое", — говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского Белгорода.

Напомним, российские кафиры вечером, 23 января, в очередной раз атаковали Харьков. На месте работают спасательные службы.

Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, а также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.

Тем временем в Киеве завершились аварийно-спасательные работы , целью которых было ликвидировать последствия российского ракетного удара. В общей сложности спасатели оказали помощь 22 пострадавшим, ими были спасены 55 человек.

Харьков
взрыв
ракеты
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме