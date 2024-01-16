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Ракетний удар по Харкову — медики надають допомогу постраждалим

16 січня 2024 22:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ракетний удар по Харкову — медики надають допомогу постраждалим
Екстрені служби надають допомогу постраждалим у Харкові. Ілюстративне фото: Нацполіція Харкова
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни з балістики атакували Харків сьогодні ввечері, 16 січня. Наразі відомо про щонайменше 16 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу. Медики вже надають першу допомогу потерпілим.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Обстріл Харкова ввечері 16 січня

Загарбники знову здійснили обстріл Харкова. Вони завдали удару по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова. Внаслідок чого є руйнування у багатоквартирних будинках та постраждалі серед місцевих.

Як зазначає Синєгубов, вже відомо про 16 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ по Харкову. Двоє жінок перебувають у важкому стані. Їм уже надають першу допомогу медики міста.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

"43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей — у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих", — зазначив голова ОДА.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, стало відомо, що Росія вдарила по Харкову ракетами типу С-300. В місті пролунало кілька потужних вибухів.

Додамо, упродовж попередньої доби російські окупанти обстріляли Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

війна
Харків
росіяни
Україна
обстріли
Олег Синєгубов
ракети
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поранення

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