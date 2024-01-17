Ракетный удар по Харькову — ГСЧС показала последствия обстрелов РФ
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову вечером, 16 января. Враг попал в жилые дома и больницу, есть 17 пострадавших.
Соответствующие кадры обнародовала Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Последствия ракетных обстрелов Харькова 16 января
Отмечается, что россияне ударили по центральной части Харькова. Одна из ракет повредила здание недействующего медучреждения.
"На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Также зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий", — рассказали в ГСЧС.
Также работники ГСЧС спасли женщину и эвакуировали более 30 человек. Предварительно сейчас о 17 пострадавших.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работает 13 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС", — добавили в службе.
Напомним, что российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего есть пострадавшие.
Также мы писали, что враг ударил по Харькову баллистикой. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрела.
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