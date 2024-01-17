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Ракетный удар по Харькову — ГСЧС показала последствия обстрелов РФ

17 января 2024 03:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетный удар по Харькову — ГСЧС показала последствия обстрелов РФ
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов в Харькове. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову вечером, 16 января. Враг попал в жилые дома и больницу, есть 17 пострадавших.

Соответствующие кадры обнародовала Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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Последствия ракетных обстрелов Харькова 16 января

Отмечается, что россияне ударили по центральной части Харькова. Одна из ракет повредила здание недействующего медучреждения.

Работники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов в Харькове
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов в Харькове. Фото: ГСЧС

"На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Также зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий", — рассказали в ГСЧС.

Работники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов в Харькове
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов в Харькове. Фото: ГСЧС

Также работники ГСЧС спасли женщину и эвакуировали более 30 человек. Предварительно сейчас о 17 пострадавших.

Местные жители, которым оказывается медицинская помощь в результате обстрела РФ
Местные жители, которым оказывается медицинская помощь в результате обстрела РФ. Фото: ГСЧС

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работает 13 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС", — добавили в службе.

Работники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов в Харькове
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов в Харькове. Фото: ГСЧС

Напомним, что российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего есть пострадавшие.

Также мы писали, что враг ударил по Харькову баллистикой. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрела.

Харьков
ГСЧС
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