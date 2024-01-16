Ракетный удар по Харькову — медики оказывают помощь пострадавшим

Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим в Харькове. Иллюстративное фото: Нацполиция Харькова

Россияне баллистикой атаковали Харьков сегодня вечером, 16 января. Сейчас известно о 16 пострадавших в результате вражеских обстрелов. Медики уже оказывают первую помощь потерпевшим.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Захватчики снова совершили обстрел Харькова. Они нанесли удар по жилищной инфраструктуре в центре Харькова. В результате есть разрушения в многоквартирных домах и пострадавшие среди местных.

Как указывает Синегубов, уже известно о 16 пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Харькову. Две женщины находятся в тяжелом состоянии. Им уже оказывают первую помощь медики города.

Скриншот поста Синегубова

"43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек — в легком и среднем состояниях. Медики продолжают осмотр пострадавших", — отметил глава ОГА.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, стало известно, что Россия ударила по Харькову ракетами типа С-300. В городе раздалось несколько мощных взрывов.

Добавим, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.