Ракетный удар по Харькову — медики оказывают помощь пострадавшим
Россияне баллистикой атаковали Харьков сегодня вечером, 16 января. Сейчас известно о 16 пострадавших в результате вражеских обстрелов. Медики уже оказывают первую помощь потерпевшим.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Обстрел Харькова вечером 16 января
Захватчики снова совершили обстрел Харькова. Они нанесли удар по жилищной инфраструктуре в центре Харькова. В результате есть разрушения в многоквартирных домах и пострадавшие среди местных.
Как указывает Синегубов, уже известно о 16 пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Харькову. Две женщины находятся в тяжелом состоянии. Им уже оказывают первую помощь медики города.
"43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек — в легком и среднем состояниях. Медики продолжают осмотр пострадавших", — отметил глава ОГА.
Напомним, стало известно, что Россия ударила по Харькову ракетами типа С-300. В городе раздалось несколько мощных взрывов.
Добавим, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.
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