Вибухи у Харкові 8 жовтня — окупанти вдарили ракетами

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Харкові пролунали вранці 8 жовтня — окупанти влучили по підприємству в Індустріальному районі. На місці удару виникла пожежа, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Ракетний удар по Харкову 8 жовтня

Вранці 8 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Харкову — зафіксоване влучання по цивільному підприємству в Індустріальному районі.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, удар був не один, тип зброї встановлюється. На місці розпочалася масштабна пожежа, є дані про постраждалих.

Дані Терехова щодо обстрілу Харкова. Фото: скриншот

Під завалами на місці удару перебувають щонайменше двоє людей. Рятівники намагаються деблокувати постраждалих.

Допис мера Харкова. Фото: скриншот

Кількість постраждалих від обстрілу зросла до 11, один з поранених у важкому стані.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Повітряна тривога на момент удару оголошена не була.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.