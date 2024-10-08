Вибухи у Харкові 8 жовтня — окупанти вдарили ракетами

Ракетний удар по Харкову — на місці масштабна пожежа, під завалами шукають людей
Вибухи у Харкові пролунали вранці 8 жовтня — окупанти влучили по підприємству в Індустріальному районі. На місці удару виникла пожежа, під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Ракетний удар по Харкову 8 жовтня
Вранці 8 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Харкову — зафіксоване влучання по цивільному підприємству в Індустріальному районі.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, удар був не один, тип зброї встановлюється. На місці розпочалася масштабна пожежа, є дані про постраждалих.
Під завалами на місці удару перебувають щонайменше двоє людей. Рятівники намагаються деблокувати постраждалих.
Кількість постраждалих від обстрілу зросла до 11, один з поранених у важкому стані.
Нагадаємо, російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Повітряна тривога на момент удару оголошена не була.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.
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