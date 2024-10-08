Взрывы в Харькове 8 октября — оккупанты ударили ракетами

Ракетный удар по Харькову — на месте масштабный пожар, под завалами ищут людей
Взрывы в Харькове раздались утром 8 октября — оккупанты попали по предприятию в Индустриальном районе. На месте удара возник пожар, под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Ракетный удар по Харькову 8 октября
Утром 8 октября кафиры нанесли ракетный удар по Харькову — зафиксировано попадание по гражданскому предприятию в Индустриальном районе.
По данным мэра Харькова Игоря Терехова, удар был не один, тип оружия устанавливается. На месте начался масштабный пожар, есть данные о пострадавших.
Под завалами на месте удара находятся по меньшей мере два человека. Спасатели пытаются деблокировать пострадавших.
Число пострадавших от обстрела возросло до 11, один из раненых в тяжелом состоянии.
Напомним, российская оккупационная армия утром 8 октября нанесла ракетный удар по Харькову . Воздушная тревога на момент удара объявлена не была.
Ранее Новости.LIVE сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение , известно о погибших и пострадавших.
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