Взрывы в Харькове 8 октября — оккупанты ударили ракетами

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Харькове раздались утром 8 октября — оккупанты попали по предприятию в Индустриальном районе. На месте удара возник пожар, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Ракетный удар по Харькову 8 октября

Утром 8 октября кафиры нанесли ракетный удар по Харькову — зафиксировано попадание по гражданскому предприятию в Индустриальном районе.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, удар был не один, тип оружия устанавливается. На месте начался масштабный пожар, есть данные о пострадавших.

Данные Терехова об обстреле Харькова. Фото: скриншот

Под завалами на месте удара находятся по меньшей мере два человека. Спасатели пытаются деблокировать пострадавших.

Сообщение мэра Харькова. Фото: скриншот

Число пострадавших от обстрела возросло до 11, один из раненых в тяжелом состоянии.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, российская оккупационная армия утром 8 октября нанесла ракетный удар по Харькову . Воздушная тревога на момент удара объявлена не была.

Ранее Новости.LIVE сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение , известно о погибших и пострадавших.