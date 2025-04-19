Ракетный удар РФ по Харькову - количество пострадавших возросло

Ракетный удар по Харькову — назвали новое количество пострадавших
В результате ракетного удара РФ по Харькову количество пострадавших снова возросло. Следовательно, уже известно о 120 пострадавших. В частности, в результате ракетного обстрела один человек погиб.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 19 апреля в Telegram.
Атака РФ на Харьков — количество пострадавших снова возросло
По информации главы ОВА, в результате ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля пострадало 120 гражданских жителей города. Кроме того, один человек погиб.
"К сожалению, один человек погиб в результате ракетного обстрела. Почти 120 человек пострадали. Большинству харьковчан медицинская помощь была оказана сразу на месте или амбулаторно", — проинформировал Синегубов.
Также он добавил, что 17 человек были доставлены в больницы "скорыми", среди которых трое детей. Еще три человека были в тяжелом состоянии.
Кроме того, в результате удара баллистическими ракетами, было повреждено полсотни многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей.
За прошедшие сутки еще пятеро пострадавших обратились за помощью к врачам, среди них — двое детей.
На данный момент в больницах Харькова находятся 18 человек, среди которых дети: 5-летний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень — в состоянии средней тяжести. Один 9-летний ребенок находится в удовлетворительном состоянии и вскоре будет выписан.
Среди взрослых: два человека — в тяжелом состоянии. Еще два человека пожилого возраста находятся в среднем состоянии тяжести. Еще десять - в удовлетворительном состоянии.
"Харьков оправляется от вражеского удара баллистическими ракетами, которыми российские войска атаковали мирных жителей в Страстную пятницу. Врачи оказывают пострадавшим высококвалифицированную медицинскую помощь, и 24/7 борются за жизнь и здоровье харьковчан", — подчеркнул председатель Харьковской ОВА.
Ранее мы писали, что в пятницу, 18 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами.
На ракетный удар РФ по Харькову 18 апреля отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский — он показал кадры ликвидации последствий.
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