Ракетный удар РФ по Харькову - количество пострадавших возросло

Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля 2025 года. Фото: глава ОВА Олег Синегубов/Telegram.

В результате ракетного удара РФ по Харькову количество пострадавших снова возросло. Следовательно, уже известно о 120 пострадавших. В частности, в результате ракетного обстрела один человек погиб.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 19 апреля в Telegram.

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Атака РФ на Харьков — количество пострадавших снова возросло

По информации главы ОВА, в результате ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля пострадало 120 гражданских жителей города. Кроме того, один человек погиб.

"К сожалению, один человек погиб в результате ракетного обстрела. Почти 120 человек пострадали. Большинству харьковчан медицинская помощь была оказана сразу на месте или амбулаторно", — проинформировал Синегубов.

Также он добавил, что 17 человек были доставлены в больницы "скорыми", среди которых трое детей. Еще три человека были в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате удара баллистическими ракетами, было повреждено полсотни многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей.

За прошедшие сутки еще пятеро пострадавших обратились за помощью к врачам, среди них — двое детей.

Скриншот сообщения главы Харьковской ОВА/Telegram

На данный момент в больницах Харькова находятся 18 человек, среди которых дети: 5-летний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень — в состоянии средней тяжести. Один 9-летний ребенок находится в удовлетворительном состоянии и вскоре будет выписан.

Среди взрослых: два человека — в тяжелом состоянии. Еще два человека пожилого возраста находятся в среднем состоянии тяжести. Еще десять - в удовлетворительном состоянии.

Врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим от удара РФ по Харькову 18 апреля. Фото: глава ОВА Олег Синегубов/Telegram.

"Харьков оправляется от вражеского удара баллистическими ракетами, которыми российские войска атаковали мирных жителей в Страстную пятницу. Врачи оказывают пострадавшим высококвалифицированную медицинскую помощь, и 24/7 борются за жизнь и здоровье харьковчан", — подчеркнул председатель Харьковской ОВА.

Ранее мы писали, что в пятницу, 18 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами.

На ракетный удар РФ по Харькову 18 апреля отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский — он показал кадры ликвидации последствий.