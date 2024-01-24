Ракетный удар по Харькову — под завалами нашли еще одно тело

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: t.me/synegubov

Из-за ракетного удара Харькова 23 января спасатели обнаружили и деблокируют из-под завалов пятиэтажки в Киевском районе труп человека. Число погибших увеличилось до девяти человек.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре и начальник ОВА Олег Синегубов.

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"Спасатели обнаружили и деблокируют из-под завалов пятиэтажки в Киевском районе г. Харькова труп человека. Пол и другие данные будут сообщены впоследствии", — говорится в сообщении.

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: t.me/synegubov

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: t.me/synegubov

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: t.me/synegubov

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: t.me/synegubov

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: t.me/synegubov

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: t.me/synegubov 1/6 _ 6

Так, количество погибших увеличилось уже до девяти человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также Олег Синегубов рассказал, что в результате вражеских обстрелов Харькова 23 января в медучреждениях города находятся 29 пострадавших — 14 мужчин и 15 женщин.

"Две женщины 61 и 46 лет, а также 21-летний мужчина получили тяжелые политравмы, они находятся в реанимационных отделениях. Их состояние тяжелое. Дети, которые находились в стационаре медучреждения, сейчас в удовлетворительном состоянии, получают лечение амбулаторно", — рассказывает начальник ОВА.

Известно, что остальные пострадавшие находятся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии, офтальмологии. Их состояние среднее, удовлетворительное. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается комплексная медицинская помощь, врачи обеспечены всем необходимым.

В городе повреждены частные здания, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, автомобили.

Напомним, российские оккупанты вечером, 23 января, в очередной раз атаковали Харьков. Захватчики попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.

Между тем, в Киеве завершились аварийно-спасательные работы, целью которых было ликвидировать последствия российского ракетного удара. В общей сложности спасатели оказали помощь 22 пострадавшим, ими были спасены 55 человек.