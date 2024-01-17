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Ракетний удар по Харкову — Терехов розповів про наслідки

17 січня 2024 08:21
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Ракетний удар по Харкову — Терехов розповів про наслідки
Наслідки обстрілу Харкова 16 січня. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову 16 січня постраждали 17 людей. Крім того, пошкоджено 19 будинків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

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Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня

Терехов розповів, що кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, — 19. Також 17 людей мають поранення, 14 з них перебувають у лікарні, одна жінка у важкому стані.

ракетний удар по Харкову 16 січня
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС
ракетний удар по Харкову 16 січня
Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
ракетний удар по Харкову 16 січня
Місцеві мешканці, яким надається медична допомога внаслідок обстрілу РФ. Фото: ДСНС

"Також розтрощено 14 автівок. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.

Також ми писали, що ворог вдарив по Харкову балістикою. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілу.

Харків
обстріли
будинок
війна в Україні
поранення
ракетний удар

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