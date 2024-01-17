Ракетний удар по Харкову — Терехов розповів про наслідки
Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову 16 січня постраждали 17 людей. Крім того, пошкоджено 19 будинків.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Наслідки ракетного удару по Харкову 16 січня
Терехов розповів, що кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, — 19. Також 17 людей мають поранення, 14 з них перебувають у лікарні, одна жінка у важкому стані.
"Також розтрощено 14 автівок. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.
Також ми писали, що ворог вдарив по Харкову балістикою. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілу.
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