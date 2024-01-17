Ракетный удар по Харькову — Терехов рассказал о последствиях
В результате вражеского ракетного удара по Харькову 16 января пострадали 17 человек. Кроме того, повреждены 19 домов.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия ракетного удара по Харькову 16 января
Терехов рассказал, что количество жилых домов, пострадавших от прилетов двух вражеских ракет вчера вечером, — 19. Также 17 человек ранены, 14 из них находятся в больнице, одна женщина в тяжелом состоянии.
"Также разбито 14 автомобилей. На месте продолжают работы все соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, предоставляется вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего пострадали.
Также мы писали, что враг ударил по Харькову баллистикой. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрела.
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