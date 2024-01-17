Ракетный удар по Харькову — Терехов рассказал о последствиях

Последствия обстрелов Харькова 16 января. Фото: ГСЧС

В результате вражеского ракетного удара по Харькову 16 января пострадали 17 человек. Кроме того, повреждены 19 домов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Последствия ракетного удара по Харькову 16 января

Терехов рассказал, что количество жилых домов, пострадавших от прилетов двух вражеских ракет вчера вечером, — 19. Также 17 человек ранены, 14 из них находятся в больнице, одна женщина в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов в Харькове. Фото: ГСЧС

Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Местные жители, которым оказывается медицинская помощь в результате обстрела РФ. Фото: ГСЧС

"Также разбито 14 автомобилей. На месте продолжают работы все соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, предоставляется вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего пострадали.

Также мы писали, что враг ударил по Харькову баллистикой. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрела.