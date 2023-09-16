Ракетний удар по Харкову: влада повідомила про постраждалих

Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС у Харківській області

Російські окупанти випустили п'ять ракет С-300 по Холодногірському району Харкова. Внаслідок цього є поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Який стан постраждалих

"За попередньою інформацією медиків, поранено 5 цивільних, стан потерпілих — легкий та середній, загрози життю немає. Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань", — зазначив він.

Що відомо про атаку

У Харкові сьогодні, 16 вересня, пролунали вибухи. Місто перебувало під обстрілом російської армії.

Нагадаємо, вранці 16 вересня у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. Українців попередили про ракетну небезпеку.