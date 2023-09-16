Ракетний удар по Харкову: влада повідомила про постраждалих
16 вересня 2023 13:29
Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС у Харківській області
Російські окупанти випустили п'ять ракет С-300 по Холодногірському району Харкова. Внаслідок цього є поранені.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Який стан постраждалих
"За попередньою інформацією медиків, поранено 5 цивільних, стан потерпілих — легкий та середній, загрози життю немає. Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань", — зазначив він.
Що відомо про атаку
У Харкові сьогодні, 16 вересня, пролунали вибухи. Місто перебувало під обстрілом російської армії.
Нагадаємо, вранці 16 вересня у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. Українців попередили про ракетну небезпеку.