Ракетный удар по Харькову: власти сообщили о пострадавших
16 сентября 2023 13:29
Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС в Харьковской области
Российские оккупанты выпустили пять ракет С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Каково состояние пострадавших
"По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших — легкое и среднее, угрозы жизни нет. Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий", — отметил он.
Что известно об атаке
В Харькове сегодня, 16 сентября, раздались взрывы. Город находился под обстрелом российской армии.
Напомним, утром 16 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили о ракетной опасности.