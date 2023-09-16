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Ракетный удар по Харькову: власти сообщили о пострадавших

16 сентября 2023 13:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ракетный удар по Харькову: власти сообщили о пострадавших
Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС в Харьковской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты выпустили пять ракет С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Каково состояние пострадавших

"По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших — легкое и среднее, угрозы жизни нет. Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий", — отметил он.

Что известно об атаке

В Харькове сегодня, 16 сентября, раздались взрывы. Город находился под обстрелом российской армии.

Напомним, утром 16 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили о ракетной опасности.

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